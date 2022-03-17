من المؤسف أن فيلم «Turning Red» لم يصدر عبر دور السينما بنطاق واسع، وذلك لكثرة اللحظات الغنية بالضحكات والحماس والتشويق فيه، ففي حين رحبت إنتاجات «Pixar» الحديثة بالبالغين بأذرع مفتوحة، وخاصة الأشخاص الذين نشأوا على مشاهدة أفلام الاستديو الأصلية، إلا أن أفلامهم الأخيرة لا تخجل من توجهها نحو الجمهور الأصغر سنا، سواء من ناحية القصة أو الرسوميات، من دون المخاطرة بالجوهر وحس الفكاهة التي تجعل هذه الأفلام متميزة ورائعة.



يأتي هذا الفيلم من إخراج «دومي شي»، وتجري أحداثه المتسارعة في «تورنتو»، ويتمحور حول فتاة صينية كندية مراهقة تمر بمرحلة البلوغ التي تسبب لها مضاعفات من جميع النواحي، سواء الشخصية أو الثقافية أو السحرية، كما ينجم عنها أيضا قصة محببة وممتعة حول العائلة والصداقة، مع عبرة حول النمو، والتي يتم توصيلها بطريقة مليئة بالإلهام والإبداع التي كانت تحتاج اليها (Pixar) منذ بعض الوقت.



يروي «Turning Red» قصة تحول جريئة حول التغيير الشخصي والثقافي، وهو أكثر أفلام «Pixar» إضحاكا وإبداعا منذ سنوات، حيث يلتقط الفيلم الطاقة الجامحة للمراهقين، ويستخدم نجوم البوب كنافذة خالدة نحو سن البلوغ، ويروي قصة حول الصداقة والأسرة في أكثر الطرق متعة وملاءمة للأطفال.