كنا نخشى ألا يتمكن «The Adam Project» من الارتقاء إلى مستوى التطلعات مع معاناة «نتفليكس» الدائمة في تقديم أفلام ناجحة مثلما تفعل مع مسلسلاتها، لكن في كل مرة، يتمكن رايان راينولدز من أن يثبت بأنه تعلم درسا كبيرا منذ «The Green Lantern»، وأصبحت خياراته بالأفلام التي يمثل بها ذكية دائما، أضف إلى ذلك أنه يجتمع مرة أخرى مع المخرج شاون ليفي، الذي أخرج أيضا فيلم «Free Guy» الناجح، فينجم عن ذلك فيلم بقصة مؤثرة مليئة بالأكشن والمؤثرات الرائعة، مع طاقم ممثلين مذهل ومفاجآت غير متوقعة، إلى جانب إشارات لأفلام الخيال العلمي بشكل عام والسفر عبر الزمن بشكل خاص من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.



يستلهم «The Adam Project» من أفلام عديدة من تلك الفترة مثل «E.T» مع فكرة طفل يخفي عن والدته وجود شخص من المستقبل (بدلا من الفضاء) ويتعاون معه ليحقق أهدافه، و«Back to The Future» مع مسألة العودة إلى الماضي لتصحيح المستقبل والحاضر، و«Star Wars» خاصة مع السيف المضيء الذي يصر «آدم» الصغير على تسميته كذلك في حين يعارضه «آدم» الكبير، وحتى هناك لمسة من «Guardians of The Galaxy» أيضا مع كل تلك الأسلحة المستقبلية الملونة، وغير ذلك العديد من الأفلام الأخرى، وبالرغم من أنه يستلهم من تلك الأفلام كثيرا، إلا أنه لا يفعل ذلك بشكل مبتذل ويقوم بمجرد إضافة تلك العناصر ليجعل المشاهدين يشعرون بالحنين إليها فحسب، بل تمت كتابة الحبكة بطريقة ذكية تفعل ذلك بطريقة أقرب لتكريم تلك الأفلام أكثر من كونها لمجرد إثارة الحنين.



يلعب رايان رينولدز دور «آدم»، وهو رجل قادم من المستقبل يلتقي بذاته اليافعة أثناء سعيه لإنقاذ زوجته من شيء يتكشف لنا شيئا فشيئا على مدار الفيلم، ويقدم رينولدز أداء من أفضل ما قدمه على الإطلاق، في دور نسخة أكبر سنا وأكثر غضبا وإرهاقا من الحياة ومن كل ما مر فيه وعاناه، فيجمع بكل براعة بين حس الفكاهة الذي يشتهر به وبين المشاعر المؤثرة التي يعيشها عندما يعود إلى ماضيه وخاصة خلال فترة مؤلمة من حياته، فيقدم لنا مجموعة متدرجة من كل المشاعر من دون أن يفقد هوية رينولدز وحس الفكاهة الرائع الذي بتنا نتوقعه وننتظره منه في كل أفلامه.



يقابله بروعة الأداء المثير للمفاجأة ووكر سكوبيل بدور «آدم الصغير» في أول ظهور له على الشاشة، والذي ينجح بشكل مثير للإعجاب بمضاهاة رينولدز الذي هو ممثل راسخ ذو شعبية كبيرة بالفعل، فلا يقدم أداء يقوم فيه بتقليد رينولدز بل إنه يقدم شخصيته بشكل طبيعي جدا لدرجة تجعلنا نتمكن من تخيله فعلا بأنه الشخص نفسه الذي سيكبر ويصبح رايان رينولدز البالغ.



دور سكوبيل أكثر بكثير من مجرد طفل لطيف، فهو فعليا شريك رينولدز بالبطولة، واللذان يتشاركان العديد من المشاهد المؤثرة والمضحكة والمليئة بالأكشن أيضا، ولعل أحد أبرز المشاهد بالفيلم كان نقاشا يخوضانه، حيث يتذكر «آدم» البالغ ماضيه بنظرة شديدة السلبية، لكن «آدم» الصغير الذي تكون هذه الذكريات الماضية هي فعليا حاضره، يرد عليه ويفتح عينيه عبر تذكيره أنه يعيش كذبة لأنه يحاول التفكير بهذه الطريقة لأنها أسهل من الحقيقة وبأنه يعيد كتابة تاريخه ليناسب مشاعره الآن، ثم يذكره بالحقيقة الفعلية، وهذه الحوارات تعطي عمقا للقصة لأن الشخصيتين بالرغم من أنهما واحد، إلا أنهما لا يزالان يتعلمان من بعضهما البعض، حتى أن آدم البالغ يتعلم من اليافع أكثر بكثير من العكس.



إنه عمل لا يتمحور فقط حول تغيير المستقبل، بل أيضا حول التصالح مع الماضي ومع الخيارات التي اتخذناها والحياة التي عشناها. لكن الجوهر الأساسي له هو العائلة.



أما الجانب السلبي للفيلم فهو أن العائلة تطغى أحيانا على حساب الشخصيات الثانوية فيه، أضف إلى ذلك أن مدة الفيلم هي ساعة و45 دقيقة فقط، وكان يمكن إضافة المزيد من الوقت من دون أن يكون أطول من اللازم لإعطاء تلك الشخصيات البارزة وقتا أطول للتطور.



لا يظهر مارك روفالو حتى الفصل الثالث من الفيلم، ومع ذلك فإن تأثيره على الشخصيات يظهر من البداية، وهو يلعب دور الأب الذي يضيع بين محاولة أن يقف إلى جانب ابنه من جهة، وبين كونه العالم العبقري الذي قد يغير المستقبل كله من جهة أخرى، وصراعه بين هذين الجانبين منه.



يتألق روفالو كعادته بأدائه المذهل، فيقدم لنا مشاهد مؤثرة جدا في حين، ومضحكة بشكل رائع في حين آخر، لكن كنا نتمنى لو ظهر بشكل أبكر بالفيلم بدلا من جعله شخصية ثانوية.



من ناحية أخرى، كان دور جنيفر غارنر قصيرا أيضا، فهي تلعب دور الأم العازبة «إيلي» التي تحاول الموازنة بين تربية ابنها، وبين حزنها على زوجها، وأيضا محاولة العودة إلى الحياة ومواعدة أشخاص آخرين، والعوائق التي تقف في الطريق بينها وبين آدم في هذه الظروف، ومع أن شخصيتها لا تحصل على الوقت الكافي لتتطور بالشكل المطلوب، إلا أنها تختطف الأضواء في كل مرة تظهر فيها على الشاشة.



تعاني أيضا زوي سالدانا بدور«لورا» من نفس المشكلة، والتي بالرغم من كونها محورية للقصة، إلا أننا تمنينا لو منحوها وقت ظهور أطول على الشاشة وجعلوا دورها محوري أكثر، حيث إنها أقرب إلى حبكة جانبية تدفع «آدم» نحو الحبكة الرئيسية، لكنها تتمكن من استغلال الفترة القصيرة التي تظهر بها للتألق، كما أنها تنجح بترك الأثر المطلوب بحلول نهاية الفيلم.



أما كاثرين كينر التي تلعب دور الشريرة الرئيسية «مايا سوريان»، أيضا كانت من الشخصـيـــــات الجانبية الـتــي حصلــت على دور قـصـيـــر، وذلك بالرغم من أنها تلعب دور شخصيتها مرتــين، مــرة كامرأة يافعة ومرة أخرى كامرأة أكبر سـنـا، وكـــان أدائها رائعا، إلا أن دورهـــا كان سريعا جدا للأسف، كما أن المؤثرات البصرية التي تم استخدامها لتصغيرها في السن كانت تسبب التشتيت أحيانا وتخرج المشاهدين من الأجواء.



أما من ناحية الأكشن والمؤثرات البصرية الأخرى، فإن الفيلم كان رائعا، حيث يقدم مشاهد قتالية رائعة سواء على الأرض باستخدام أسلحة مستقبلية متميزة مع تصميمات قتالية مبهرة، أو المعارك الجوية، حيث تتواجه الطائرات في معارك إطلاق نار مليئة بالأدرينالين، وحتى هناك مشهد مع طائرة من دون طيار يستخدم فيه «آدم» الصغير مهاراته العالية التي تعلمها من ألعاب الفيديو لمواجهة الأعداء في مشهد تمنينا لو كان أطول قليلا، أضف إلى ذلك الموسيقى التصويرية النابضة بالحياة التي تجعل المشاهدين ينغمسون بالأحداث كما لو أنهم في قلب الفيلم.



في نهاية المطاف، تجتمع كل عناصر «The Adam Project» معاً لينجم عنها فيلم مميز سيعجب الأطفال والكبار وحتى العجائز على حد سواء، إنه ليس فقط فيلما ترفيهيا مسليا للعائلة، بل إنه يحمل عمقا كـافـيا يجعله مــن بين الأفلام البـــارزة التـي لابد أن نـوصي بمشاهدتها للجميع.