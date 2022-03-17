سماح جمال



قدمت فرقة مسرح الخليج العربي أول العروض المشاركة في مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته الثالثة عشرة، والتي قدمت على خشبة مسرح الدسمة، وهي مسرحية «أناركيا» من تأليف فاطمة العامر، إخراج محمد الأنصاري وبطولة ناصر الدوب، سعاد الحسيني، فيصل الصفار، فهد الأحمد البلوشي، ماجد البلوشي، ايدما الأسمر، سيد محمد وليد، وسند السالم.



حالة من السوداوية



العرض المسرحي الذي استغرقت مدته ما يقارب الساعة نقل الحضور إلى حالة من السوداوية الشديدة من خلال قصة الرجل الذي عاش أوهامه في خياله جعلته يتصور الواقع على غير حقيقته ودفعته للعيش في خيالته التي خلطها بالواقع، كحالة من الهروب من المعاناة بدلا عن مواجهتها ومجابهة الحياة، فعاش يصارع الآخرين في مخيلته وينتقد خطاياهم والتي ما كانت في النهاية إلا خطاياه التي ارتكبها بنفسه.



أنهت القصة على عجل



تعقيدات القصة التي حاكتها الكاتبة مع بداية العرض حتى نهايته لم تمهل الجمهور مساحة كافية في حلها واستيعابها، وكأنها أنهت القصة على عجل دون تمهيد أو تبرير كاف لبعض الأحداث أو المبررات لبعض التصرفات أو الأفعال التي قام بها الشخوص، وحالة الحشد في القضايا والمعاناة مع إدخالها بعض الإشارات أو العبارات المضحكة هنا أو هناك ضمن مجريات الأحداث لكسر حالة السوداوية المقدمة.



السينوغرافيا خدمت أم خطفت العمل؟



وظفت السينوغرافيا في العمل بصورة تجاوزت كونها مكملا للعرض وحولتها إلى أحد الشخوص من خلال تركيبها وفكها بحسب الحالة التي يطلبها المشهد، وجعلها تخدم المسرحية أحيانا وفي أحيان كثيرة كانت تخطف الأنظار والانتباه في كثير من الأحيان من قصة أو حتى تخطف عنصر المفاجأة بحكم أن التحول او التغير فيها يعني بالضرورة تغيرا في أحداث القصة.



أداء مبالغ فيه



أما أداء الممثلين برغم الجهد الذي قدموه إلا أنه ابتعد عن الإبهار وكان يميل إلى المبالغة الشديدة في بعض الأحيان، وحتى ان بعض الانفعالات في الأداء من قبل الممثلين كان يتبعها حالة من الصمت لترقب ردة فعل الجمهور والتصفيق، ولعل غياب الأداء البسيط هو ما كان يحتاج اليه هذا العرض كونه يناقش قضية بهذه الدرجة العالية من الإنسانية والحساسية.



العرض والحلقة المفقودة



«أناركيا» عرض لم يغب عنه الاجتهاد ومحاولة إدخال بعض العناصر التي رأى صناعه أنها ستكون بمنزلة عنصر إبهار وجذب للجمهور، ولكن بقيت الحلقة المفقودة في القصة هي الروح والبساطة دون تكلف.