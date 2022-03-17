مفرح الشمري



تواصل إذاعة الكويت تسجيل مسلسلاتها الدرامية التي ستبث عبر محطاتها طوال شهر رمضان، حيث تم ظهر امس تسجيل المسلسل الاذاعي «مدينة الكرابيس» للمؤلف أحمد الرفاعي وبطولة ابراهيم الحربي ومحمد العجيمي وعبير الجندي وعبدالناصر الزاير وخالد المفيدي وآخرين، والمسلسل تتصدى لإخراجه غادة السني ويقع في 30 حلقة.



وفكرة العمل تدور حول إحدى المدن التي تواجه عددا من المصاعب وتنتظر أميرا من مدينة بعيدة يأتي إليها لينقذها من ويلات الألم ويمد لهم يد الأمل، ويتخلل العمل عدد من الأحداث ذات البعد الدرامي في بعض المدن والتي تترابط فيما بينها بهدف القضاء على الشر الذي يهدد المدن جميعا، فيتكاتف الجميع ملوكا وحراسا وشعبا أمام الشر والمصاعب وتلعب المصادفات والظروف دورا كبيرا أيضا في تلك الأحداث وبشكل مشوق يمنح المستمع قدرا كبيرا من المتعة والانتباه، وللعمل أيضا بعد اجتماعي حيث يظهر الترابط الأسري والأسلوب الامثل للتعامل مع الأبناء ومنحهم حرية تحديد المصائر مع المراقبة المتزنة الإيجابية.