سماح جمال



نظم المركز الإعلامي للمهرجان جلسة حوارية امس الأول لمرور 40 عاما على تأسيس فرقة مسرح الشباب بحضور المخرج القدير عبدالله عبدالرسول والفنان القدير عبدالعزيز المسلم وتصدى لإدارة الجلسة رئيس المركز الإعلامي للمهرجان الزميل مفرح الشمري في مسرح الدسمة.



انطلقت الجلسة بتقديم رئيس المركز الإعلامي للمهرجان الزميل مفرح الشمري التعازي للحركة المسرحية السعودية بوفاة المخرج القدير علي الغوينم مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، لينتقل بعدها بالحديث عن مرور 40 عاما على نشأة فرقة مسرح الشباب في الكويت.



فتحدث في البداية المخرج القدير عبدالله عبدالرسول عن الفكرة التي بدأت في الثمانينيات بفكرة وحلم لديه مع زملائه وكيف كافحوا وتحدوا الصعاب حتى حصلوا على الدعم الحكومي بعد المساعدة التي قدمها لهم رائد العمل التطوعي في الكويت الراحل عبدالرحمن المزروعي، وبعد نجاحهم في تأسيس المسرح وتقديم المسرحيات وفتح شباك التذاكر للجمهور، الذي دعمهم وشجعهم، انتقلوا بمسرح الشباب للمرحلة الثانية وهي المشاركة في المهرجانات المسرحية، والتي أعيد تنظيمها بصورة تجعل العروض المقدمة فيها خاضعة لمعايير ومقاييس أكاديمية وفنية، وكان نجاحهم في حصد الجوائز على مسرحية «مصارعة حرة» التي كانت من بطولة جمال الردهان، طارق العلي، وعبدالعزيز المسلم.



وذكر عبدالرسول أن المرحلة الثالثة لمسرح الشباب كانت بإقامة الورش المسرحية، والتي كانت فرقة مسرح الشباب الوحيدة في الكويت التي تقدمها.



وأكد عبدالرسول على الدعم والحفاوة اللذين حظي بهما مسرح الشباب في بدايته من قبل الفرق الأهلية في الكويت، وذكر تقديم رئيس فرقة المسرح العربي فؤاد الشطي لهم قطع الديكور لعروضهم السابقة ليعيدوا تدويرها واستخدامها من جديد، وكذلك فعل الفنان سعد الفرج والكاتب عبد الأمير التركي اللذان قدما لهم ديكورات مسرحية «دقت الساعة» والتي أعادوا استخدامها لمسرحية «بسام في وادي السمك».



وشدد عبدالرسول على أن كل مرحلة لها جيل يتغلب على التحديات وتكون لديه الطموحات والأهداف التي يرغب في تحقيقها، وأنه يجب أن يكون المسرح والمهرجانات المسرحية أكثر انفتاحا وجذبا للجمهور وألا تكون مغلقة على جمهور نخبوي محدود. من ناحيته، تحدث المخرج والفنان القدير عبدالعزيز المسلم عن دور الدولة والفرد في الكويت على المسرح، فقال إن إيمان الكويت وقياداتها برسالة الفن من خلال إقامة المعهد العالي للفنون المسرحية، والدعم المقدم للمهرجانات المسرحية. وأما الفرد فيكمن دوره من خلال الأفكار والإبداع الذي يقدمه. وذكر المسلم ذكريات البدايات لمسرح الشباب التي شارك فيها الشباب بدافع من الحب والشغف للفنون دون النظر إلى المكافآت أو الماديات، وقدموا أولى مسرحياتهم «عجيب غريب»، والتي شاركت فيها وكنت حاضرا في كافة مراحل صناعتها وهذا ما دفعه لدخول عالم الإنتاج المسرحي من خلال مسرحية «برشامة».



ولفت المسلم إلى أن نسبة جمهور المسرح لا تتعدى 4% من إجمالي عدد سكان الكويت وأن هذا الأمر ليس بجديد، خاصة في ظل الحياة العصرية التي نعيشها اليوم والتي يغلب عليها الإيقاع السريع والبدائل المتعددة.



وفي الختام، تحدث رئيس المهرجان محمد المزعل الذي حضر المؤتمر الصحافي عن تجربته مع المخرج عبدالله عبدالرسول الذي فتح له المجال لإدارة المهرجانات وكيف ان تعامله معه عن قرب أكسبه الكثير من الخبرات والتجارب، وكذلك ذكر المواقف والقصص عن تأسيس مسرح الشباب التي حكاها له الفنان عبدالعزيز المسلم. واختتم المزعل حديثه بشكر الضيفين على حضورهما، مؤكدا أنه لولا جهودهما وعطاؤهما لما وصلنا لما وصلنا إليه اليوم.



كتاب توثيقي



كشف المخرج عبدالله عبدالرسول عن تجهيزاته لكتابة 40 عاما على نشأة مسرح الشباب، ليكون بمنزلة مصدر ومرجع للباحثين والأكاديميين عن هذه التجربة.