مفرح الشمري



أكد عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية مشعل الموسى أن مسرحية «أناركيا» حملت بين طياتها قضايا كثيرة تلامس الجميع، وهذا يحسب لطاقم العمل وعلى رأسهم مؤلفة النص فاطمة العامر والمخرج محمد الأنصاري والممثل ناصر الدوب الذي كان صراعه مع ذاته شعر به جميع من شاهد العرض.



وأكد الموسى في الحلقة النقاشية الخاصة بالمسرحية وأدارتها نورة القطان «ان العرض ممتع لدرجة كبيرة بفضل التجانس بين فريقه الفني الذي كان على قلب واحد لتوصيل رسالة العرض الانسانية؛ لأنه يخاطب ذات الانسان نفسه، وهذا ما ميز هذا العرض المسرحي الذي شعر بسعادة كبيرة وهو يتابعه».



وأشار الموسى الى ان الجهد الذي بذله الممثل ناصر الدوب يستحق الثناء والشكر لأدائه التلقائي وتنقلاته في صراعه مع ذاته والذي تسبب في ضياع اسرته، مشيرا الى انه لم يحب التفسير لصراعات ناصر الدوب على خشبة المسرح لتبقى في نفوس الحضور يفسرونها كيفما يريدون.



وأوضح الموسى ان البطل الحقيقي في هذا العرض هو النص الذي كتبته فاطمة العامر لما يحمل بين طياته قيما ومعاني وقضايا موجودة حاليا، وأعجب بذكائها في استخدام ثيمة القطط لتوصيل رسالة العرض.



واختتم الموسى تعقيبه بتوجيه الشكر لطاقم العمل، وخص مهندس الديكور ومصمم الاضاءة، حيث وظفهما المخرج محمد الأنصاري بشكل جميل.



هذا، وفتحت مديرة الحلقة النقاشية نورة القطان المجال للحضور المتواجد في قاعة الندوات للنقاش، حيث قال د.مبارك المزعل ان العرض جميل وراق من جميع النواحي، وهو عرض متكامل العناصر من الألف الى الياء.



من جانبها، شكرت د.نرمين الحوطي فريق العمل على هذا العرض الجميل الذي قدمه خريجون وطلاب مميزون في المعهد العالي للفنون المسرحية، متمنية لهم كل النجاح والتوفيق.



وبعد ذلك، أعطت مديرة الحلقة النقاشية نورة القطان المجال لكاتبة النص فاطمة العامر ومخرجه محمد الأنصاري، فقالت العامر إنها حاولت قدر استطاعاتها كتابة نص مختلف عن باقي نصوصها لكونها ستشارك لآخر مرة في مسرح الشباب بسبب العمر، وشكرت فريقها وفرقة الخليج العربي الداعمة لها منذ بدايتها، وواصلت شكرها لإدارة المهرجان، متمنية النجاح لدورة المهرجان.



أما المخرج محمد الانصاري الذي يشارك للمرة الاولى كمخرج في مهرجان الشباب فوجه الشكر للجميع وكل من تحدث في هذه الحلقة، متمنيا ان تكون رسالة مسرحيته وصلت للجميع.