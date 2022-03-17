عبدالحميد الخطيب



أكدت الفنانة زهرة الخرجي أن مسلسل «1990» عمل يتكلم عن نفسه لأنه مليء بالمفاجآت، وهو من تأليف الكاتب بندر السعيد ويتولى إخراجه ثامر العسلاوي، وتشارك زهرة في بطولته مع نخبة من النجوم، منهم: عبدالرحمن العقل وعلي جمعة وإبراهيم الحربي وأحمد مساعد ومبارك سلطان وميس كمر، وغيرهم.



وأشارت الخرجي الى أن العمل سيعرض في رمضان عبر شاشة تلفزيون الكويت، لافتة الى أنها تشارك في مسلسل «حضرة الموقف» الذي سيعرض في الشهر الفضيل أيضا، وهو من تأليف الكاتب عبدالله الرومي، وإخراج خالد جمال، وتشارك زهرة الخرجي مع كل من هيفاء عادل، عبدالعزيز الحداد، عبدالله التركماني، هبة الدري، محمد الدوسري، ليالي دهراب، نواف العلي، كفاح الرجيب، سارة القبندي، وآخرين، وقالت عن دروها فيه: الشخصية التي اقدمها في «حضرة الموقف» عذبتني، فقد حاولت أن أتعمق فيها شكلا ومضمونا، وسيطرت علي بشكل كبير، وأكملت: في بداياتي لم أكن استطيع أن افرق بين الشخصية التي أجسدها في أعمالي الدرامية وبين حياتي الحقيقية، وأتأثر جدا بتقمص الشخصية، لكن الآن اتركها في اللوكيشن، لكن شخصية «حضرة الموقف» جعلتني أشعر بالتوتر لأخرج منها، متمنية أن ينال المسلسلان إعجاب كل من يتابعهما.