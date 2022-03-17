أعلن البنك الأهلي المتحد مؤخرا عن تعيين سامر الشماس رئيسا لوحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة في البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.



ويتمتع الشماس بخبرة متنوعة تصل لأكثر من 35 عاما في عدة قطاعات تشمل القطاع المصرفي وقطاع الخدمات والاستثمار، وقد شغل هذا المنصب بعد أن تدرجه في العمل في عدة مناصب وظيفية لدى البنك، حتى شغل منصب رئيس مكتب إدارة المشاريع بالبنك قبل اختياره رئيسا لوحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة.



ويأتي تعيين الشماس في هذا المنصب بالاتساق مع تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في شهر يناير 2020، والمتعلقة بتأسيس قطاع مستقل للتخطيط الاستراتيجي في المصارف الكويتية، ومن المنتظر أن تقوم وحدة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة في البنك الأهلي المتحد بدعم ومتابعة إطار العمل المرتبط بالخطة الاستراتيجية للبنك.



جدير بالذكر أن الشماس حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة جنوب داكوتا بالولايات المتحدة الأميركية.