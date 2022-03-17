أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ارتفع للمرة الـ11 على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 143.2% ليصل إلى 89.9 مليار ين (760 مليون دولار) بفضل ارتفاع فواتير التصدير.



وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابيا لمدة 14 عاما وشهر.



وأضافت أن اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 93.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي ليصل الى 99.8 مليار ين (843 مليون دولار)، في ارتفاع للشهر الـ11 على التوالي، فيما انخفضت وارداتها من اليابان للشهر السادس على التوالي بنسبة 31.8% لتصل إلى 9.9 مليارات ين (84 مليون دولار).



وأشارت البيانات الى ان فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تضخم بنسبة 111.8% ليصل الى 760.7 مليار ين ياباني (6.4 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 73.7% مقارنة بالعام السابق.



وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل نسبة 94.4% من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 75.0%، فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 0.3% بسبب ضعف الطلب على السيارات والآلات.



وذكرت ان اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا للمرة السابعة على التوالي بقيمة 668.3 مليار ين (5.6 مليارات دولار) مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين في رفع قيمة الواردات.