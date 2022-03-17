د.يوسف الصليلي: حققنا مجموعة ممتازة من النتائج المالية العام الماضي مع تحسن نشاط السوق

عبدالعزيز البابطين: تمكنا من مواصلة تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح.. رغم «كورونا»



عقدت مجموعة «Ooredoo الكويت» اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 93.102% من مساهمي الشركة، حيث وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 35 فلسا للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 31 مارس 2021.



وقد تم خلال الجمعية مراجعة جدول الأعمال وتلاوة ومناقشة التقارير والبيانات المالية واعتمادها ومناقشة كافة البنود الأخرى على جدول الأعمال، كما تم استعراض التقرير السنوي المالي والإداري للمجموعة والذي تضمن أبرز الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال عام 2021.



وشهدت الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة حضور عضو مجلس الإدارة د. يوسف الصليلي وممثلي وزارة التجارة والشركة الكويتية للمقاصة وممثلي الإدارة التنفيذية في Ooredoo الكويت، على رأسهم الرئيس التنفيذي عبدالعزيز البابطين، ورئيس القطاع المالي فادي قعوار، ورئيس القطاع التجاري تابان تريباثي، ومجموعة من رؤساء القطاعات بالشركة.



وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الإدارة د. يوسف الصليلي: «لقد كان عام 2021 استثنائيا وبشكل غير متوقع، حيث أعلنت الشركة عن تحقيق مجموعة ممتازة من النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مع تحسن نشاط السوق نتيجة لتخفيف ورفع القيود المفروضة بسبب الآثار الناجمة عن جائحة كورونا في عدد من أسواقنا الأساسية».



وأشار إلى أن الإيرادات الموحدة للشركة سجلت زيادة طفيفة، حيث بلغت 602 مليون دينار في 2021، مقارنة بهامش دخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34%، لافتا الى أن الشركة واصلت التركيز بالسوق الكويتي على تحسين كفاءة التكلفة والتحول الرقمي، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% وتحسين هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29%.



وأضاف، بالقول: «في تونس، ارتفعت الإيرادات بنسبة 5%، وفي الجزائر أعلنت الشركة عن تحقيق أرقام جيدة بارتفاع الإيرادات 8% بالعملة المحلية، أما في فلسطين، فقد أعلنت الشركة عن تحقيق زيادة بنسبة 9% في الإيرادات التي بلغت 33.8 مليون دينار وزيادة في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17% تعزى بشكل رئيسي إلى الفعالية التشغيلية للشركة، ومع تحسن سوق السياحة، حققت الشركة في المالديف ارتفاعا بنسبة 2% في الإيرادات، وارتفع عدد عملائنا هناك إلى أكثر من 368 ألف عميل».



وتابع: «نحن متفائلون بشأن أعمالنا في 2022، مع استمرارنا بالتركيز على تعزيز محفظة منتجاتنا وعلى إطلاق ودعم مبادرات تحسين كفاءة التكلفة بالإضافة إلى توسيع قاعدة عملائنا في كافة الأسواق التي نعمل فيها».



وشدد الصليلي على أن أداء الشركة تأثر بشكل عام نتيجة جائحة كورونا وما تبعها من تأثر التعداد السكاني المتناقص خلال 2021، وعلى الرغم من ذلك، وعلى ضوء الرفع التدريجي لضوابط السفر والتي صاحبها استقرار أسعار النفط، شهد التعداد السكاني ارتفاعا طفيفا، ونتيجة لذلك، شهدت الشركة ارتفاعا في الأرباح بواقع 210.5 ملايين دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. فيما ارتفع الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18%، ما ساهم في تحسن هامش الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29%، بزيادة من 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأضاف الصليلي: «حققت شركة Ooredoo الكويت قفزات نوعية في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات الأمن، جعلت منها شركة يشار إليها بالبنان ذات مكانة رائدة في عالم الخدمات الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».



وختم الصليلي حديثه، قائلا: «مع تنوع فئات العملاء تنوعت أساليبنا لإرضائهم، فقمنا بابتكار حملات متعددة لنصل لمختلف شرائح المجتمع، ما أدى إلى ارتفاع أعداد عملائنا وهو ما يعكس ثقتهم الكبيرة بنا».



قال الصليلي إنه استكمالا لمسيرة التحول الرقمي وانطلاقا من استراتيجيتها المعنية بتقديم أفضل وأحدث الخدمات الرقمية لعملائها على الدوام، اعتمدت شركة Ooredoo تطبيق «هويتي»، تطبيق مقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يوفر للأفراد بطاقة مدنية رقمية معتمدة في إثبات الهوية والتوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص.



وأضاف: «بشكل رسمي وذلك على جميع قنوات البيع الرسمية في الشركة سواء كانت الأفرع المنتشرة في جميع مناطق الكويت، أو المتجر الإلكتروني أو من خلال تطبيق MyOoredoo. وبذلك تكون Ooredoo أول شركة اتصالات تعتمد التطبيق رقميا وفي جميع قنوات البيع في البلاد».



وأضاف الصليلي: «نتطلع بتفاؤل لمزيد من الإنجازات في عام 2021، ونعدكم بأننا سنستثمر لبذل المزيد من الجهود نحو بناء حلول رقمية أكثر كفاءة وذكاء وأمانا بالإضافة إلى تقديم عروض وباقات حصرية لجميع عملائنا، وستتوحد جهود المجموعة لتبوؤ الريادة في صناعة الاتصالات في العام الحالي وفي حقبة ما بعد الجائحة».



وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للشركة، قال الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: «في عام 2021 شهد العالم حالة عدم استقرار في مختلف المجالات والناجمة عن جائحة كوفيد-19، وحتما تأثر أداء الشركة بشكل عام في Ooredoo الكويت نتيجة الجائحة وما تبعها من تأثر التعداد السكاني المتناقص خلال عام 2021. إلا أننا في شركة Ooredoo تمكنا من مواصلة تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، حيث أخذنا على عاتقنا مبادرات التكيف ومواصلة عملياتنا بشكل سلس خلال فترة انتشار فيروس كوفيد-19، بل خلقنا من هذه الجائحة فرصا نتجت عنها قصص نجاح استثنائية أكدت مكانة Ooredoo الرائدة في قطاع الاتصالات». وأضاف البابطين قائلا: «وعليه، وعلى ضوء الرفع التدريجي لضوابط السفر والتي صاحبها استقرار أسعار النفط، شهد التعداد السكاني ارتفاعا طفيفا. ونتيجة لذلك، شهدت الشركة ارتفاعا في الأرباح بواقع 210.5 ملايين دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. فيما ارتفع الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18%، مما ساهم في تحسن هامش الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29%، بزيادة من 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».



جوائز عالمية مرموقة



على مدار العام حصدت Ooredoo العديد من الجوائز المرموقة تتويجا لمسيرتها المليئة بالابتكار والإبداع. فحازت ضمن «جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021» على ثلاث جوائز: ذهبية وفضية وبرونزية عن مجموعة من مبادراتها المبدعة ومنتجاتها وخدماتها المبتكرة، فتوجت بالجائزة الذهبية عن فئة «الابتكار في تطبيقات المعلومات التجارية» عن تطبيقها للهواتف الذكية My Ooredoo. وفي إنجاز آخر يضاف لرصيد انجازات Ooredoo الكويت، حصدت الشركة على جائزة «الشبكة الأسرع في الكويت» لعام 2021، وذلك وفقا للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالميا في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة.















منتجات حصرية للشركات















أكد الصليلي على أن Ooredoo قد حققت نجاحات متميزة خلال 2021 بالتحديد مبنية على رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركة، فقد حرصت على بناء ثقافة الابتكار داخل الشركة وهو أمر حتما صعب إلا أن الشركات القادرة على تطوير أعمالها وتعزيز التفكير الإبداعي في جميع مستويات أعمالها، ستكون الأكثر نجاحا. وأضاف أن الشركة بذلت جهودا كبيرة في تطوير شراكات استراتيجية وبناء علاقات تساعدها في فهم عوامل التغيير وتحقق لها التفوق والتميز في خدمة العملاء. وأكد الصليلي على أن قطاع الأعمال والشركات في الكويت كان له نصيب الأسد كذلك من الخدمات الحصرية خلال عام 2021، حيث وقعت اتفاقية حصرية مع شركة الاتصالات البريطانية (BT).