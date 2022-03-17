تدخل منافسات دوري كرة القدم للصالات رجال التي تقام ضمن دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي الجولة الثانية بعدما انطلقت امس بإقامة 4 مواجهات تجمع الجامعة الأسترالية مع كلية الكويت للعلوم بينما يلعب الجامعة الأمريكية مع كلية الكويت التقنية، وتلعب جامعة الكويت مع كلية الجونكوين وتختتم الجولة بلقاء جامعة الكويت امام التطبيقي.



وشهدت منافسات كرة السلة نساء اقامة المباراة النهائية بعدما اقيمت امس مواجهات الدور قبل النهائي حيث لعب فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي المرشح الأول للقب مع جامعة الكويت ثالث التصنيف وفي المباراة الأخرى جمعت جامعة الخليج مع الجامعة الأمريكية.



وتفتتح اليوم منافسات الجولة الثالثة لدوري كرة الطائرة رجال بإقامة مواجهتين، تجمع الأولى الجامعة الأمريكية بالعلامة الكاملة 6 نقاط مع الأسترالية دون رصيد، وفي الثانية يواجه اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (3 نقاط) من فوز وهزيمة، جامعة الخليج بنفس الرصيد من فوز وهزيمة أيضا.



وقد اختتمت منافسات الدور التمهيدي الأول لدوري كرة القدم العشبي بتأهل التعليم التطبيقي بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الأولي وجاء فريق كلية القانون في الترتيب الثاني، بينما تأهل فريق أكاديمية سعد العبدالله كبطل للمجموعة الثانية وحل فريق الجامعة الأمريكية في الترتيب الثاني، وحافظ فريق كلية الكويت للعلوم على صدارة الثالثة وجاء فريق الخليج في الترتيب الثاني، وخطف فريقا كلية الجونكوين والجامعة الأسترالية بطاقتي التأهل لدور الثمانية كأفضل ثالث لتقام الأحد المقبل مواجهات دور الثمانية حيث يلعب التطبيقي مع الجونكوين، وسعد العبدالله مع الاسترالية، والكويت للعلوم مع الأمريكية، والخليج مع القانون.