أطلقت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بالتعاون مع شركة «إيكويت» للبتروكيماويات وبمشاركة قطاع الوقاية حملة «منزل آمن» التوعوية في مجمع الأفنيوز.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد بدر إبراهيم إن الحملة التي تستمر حتى 23 الجاري تتضمن المشاركة في بوث توعوي يتم من خلاله التواصل مع الجمهور والرد على استفساراتهم بهدف تقليل نسبة الحوادث عبر تكثيف إجراءات السلامة في المنازل والسكن الخاص والتركيز على الكهرباء وعبث الأطفال والسلامة في المصاعد والمسابح الخاصة والمطابخ وغيرها بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأضاف: أهمية اتباع إرشادات السلامة واقتناء وسائل الحماية من الحريق لتفادي وقوع الحوادث التي تشكل خطرا على الأسرة إذا لم تكن مدربة على كيفية التصرف في هذه الحالات وأهمها الإخلاء السريع والاتصال على هاتف الطوارئ 112 وخصوصا تثقيف العمالة المنزلية التي لها دور مهم لا يقل عن دور أي فرد من أفراد الأسرة.



وختم العقيد محمد بدر ابراهيم رسالته بتوجيه الدعوة للمواطنين والمقيمين لزيارة بوث قوة الإطفاء العام من أجل الاستفادة من البرامج التوعوية التي تشترك فيها شركة كيدزانيا والتي سوف تنظم فعاليات للأطفال.



حضر الافتتاح مراقب التوعية والعلاقات العامة العقيد ماجد مارق بجاد، ومن جانب شركة ايكويت للبتروكيماويات حضر مخطط أول عمليات الطوارئ سلطان رضا وقد تم تكريم شركة كيدزانيا لمشاركتها في العرض التوعوي.