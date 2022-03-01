«الآن ندرك أننا لا نستطيع الانضمام للناتو»

فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، يعترف بأن أوكرانيا لا تستطيع الانضمام للناتو، في تصريح قد يرى البعض أنه يمهد لإنهاء الحرب الروسية عليها، ويؤكد: لسنوات كنا نظن العكس، لكننا نفهم الآن أننا لا نستطيع.