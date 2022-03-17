ليلى الشافعي



أعلنت الأمانة العامة للأوقاف عن إقامة الحفل الختامي لمسابقة الكويت الكبرى الـ 24 لحفظ القرآن الكريم وتجويده «اطمئن»، برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتنفذها سنويا الأمانة من خلال الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه بـــإدارة الصناديق الوقفيـــة.



وأكدت المنسق العام للمسابقة مدير إدارة الصناديق الوقفية مآرب اليعقوب أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري سيحضـر ممثـلا عن صاحب السمـو راعي المسابقة، لتكريم الجهات الفائزة بالمراكز الأولى، موضحة أن الحفل الذي سيبدأ بالسلام الوطني والقرآن الكريـــم ويشمل كلمة لممثل صاحب السمو الأميـر، وكلمــة للأمين العام للأمانـة العامـة للأوقاف بالإنابـة، وعرضا لفيلــم وثائقي يوثــق مسيرة مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الرابعة والعشرين، ومن ثم تسليم الـــدروع التذكارية للجهات الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة، ودرع تكريمية لراعي الحفل وصورة تذكارية جماعية للمكرمين مع الوزير.



ولفتت إلى ان الحفل سيقام صباح الأحد 20 الجاري على مسرح الأمانة العامة للأوقاف بمنطقة الدسمة في تمام الساعة 11 صباحا.