أقام المركز المالي الكويتي (المركز)، يوم الخميس الماضي لقاء للشباب الكويتيين أصحاب القدرات العالية المشاركين في برنامج تطوير الخريجين لعام 2022، وذلك في برج الندى، المشروع العقاري الأحدث من نوعه الذي يملكه «المركز». وأتيحت الفرصة للخريجين الجدد التواصل مع نظرائهم من خريجي الدفعات السابقة للبرنامج، إضافة إلى لقاء كبار المسؤولين التنفيذيين في «المركز» بما فيهم الرئيس التنفيذي علي حسن خليل، الذي قدم لهؤلاء الشباب الموهوبين كلمات مشجعة ومحفزة، مرحبا بهم في عائلة «المركز».



وتماشيا مع ثقافة «المركز» القائمة على الابتكار، أتيحت للمشاركين الجدد في برنامج تطوير الخريجين الفرصة للاندماج والتفاعل من خلال بعض الأنشطة الترفيهية والتحديات الإبداعية. كما استفادوا من تجارب الخريجين السابقين الذين نجحوا في الانضمام إلى فريق «المركز»، حيث شاركوهم تجاربهم الخاصة وما تعلموه واكتسبوه خلال عملهم في البرنامج الذي يعود إطلاقه للعام 2017، ونجح منذ ذلك الحين في تدريب 42 خريجا وخريجة، وتوظيف 38% من إجمالي المشاركين، وساعدهم في تعزيز مساراتهم المهنية، ومنحهم توصيات تؤهلهم للحصول على فرص عمل في أماكن أخرى.



وبهذه المناسبة، قال بيتر كيلي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة الموارد البشرية في «المركز»: يوفر برنامج «المركز» لتطوير الخريجين فرصة لمشاركة خبراتنا والمساهمة في تنمية واستحداث وظائف مجزية لألمع المواهب في الدولة، وذلك في إطار سعينا المستمر لدعم أهداف رؤية 2035 لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. ونؤمن بأن بناء النجاح المستدام يتوقف على تعزيز مهارات الأفراد، ولذلك سنواصل التزامنا بتعزيز قدرات الخريجين ممن يتمتعون بالإمكانات العالية، وإلهامهم وتمكينهم ليصبحوا قادة الغد.



من جانبها، قالت بيبي مقامس، مسؤولة الموارد البشرية في «المركز»: سعداء بالنجاح المتواصل لبرنامج «المركز» لتطوير الخريجين مع انضمام مجموعة أخرى من الخريجين الذين تم اختيارهم بشكل تنافسي لبدء رحلة التعلم. ونحن ملتزمون بضمان تحقيق البرنامج لأهدافه بشكل فعال.