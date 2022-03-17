دارين العلي



أكد منسق تجمع العاملين في وزارة الكهرباء والماء م.حسن الروضان أن توجيه نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس البدء بتنفيذ مطالب الموظفين المحقة خطوة إلى الأمام في سلم تحركهم لنيل حقوقهم وتقدير دورهم الحيوي في الوزارة.



وقال الروضان في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الوزير الفارس خلال اجتماعه الأخير مع تجمع العاملين في وزارة الكهرباء والماء أبدى تفهما كبيرا لمطالب الموظفين حيث تمت مناقشة هـذه المطالـب وسبل إقرارها في القريب العاجل.



ولفت إلى أنه تم تناول البدلات كتثبيت بدل السهر أسوة ببقية الجهات في الدولة، وبدل خطر وبدل تلوث للعاملين في بيئة خطرة وملوثة، وإعادة صرف بدل العيار للموظفين الجدد وتصنيف أعمال بعض قطاعات الوزارة ضمن الأعمال الشاقة، كما تمت مناقشة عشوائية صرف بعض البدلات للوظائف الهندسية والإدارية.



وقال إن الوزير الفارس أبدى تفهما وقناعة بمطالب الموظفين، ووجه بالبدء في تنفيذها وهذه خطوة إلى الأمام وانتصار لحقوق العاملين وتقدير لدورهم الحيوي المهم، كما أنه أمر يصب بشكل إيجابي في مصلحة العمل، لاسيما أن جل الكوادر الوطنية تخرجوا في أفضل الجامعات الأكاديمية والمعاهد المهنية على مستوى العالم وهم ينتجون أجود أنواع المياه على صعيد الوطن العربي حسب تصنيفات منظمة الصحة العالمية وقد سجلوا أعلى سعة إنتاج كهربائية في تاريخ الكويت خلال فصل الصيف الماضي.



وشدد على أن التجمع سيكون متابعا لتنفيذ هذه المطالب للموظفين بعد توجيهات الوزير لإقرارها وسيستمر التحرك والعمل حتى إقرار جميع المطالب المستحقة.



ولفت الروضان إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة مسألة تصنيف العاملين في الوزارة فيما خص مكافأة الصفوف الأمامية والطلب من الوزير الفارس رفع تصنيف الموظفين إلى الفئة الثانية تقديرا لدورهم الكبير في الجائحة حيث عمل الموظفون على مدار الساعة دون انقطاع وتحولت المحطات ومنشآت الوزارة إلى محاجر لعمالة الشركات وكان دور الموظفين كبيرا في بناء المستشفيات الميدانية في المناطق المحجورة، لذلك أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الموظفين هو تصنيفهم ضمن الفئة الثانية.