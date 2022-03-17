twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المتلقم الخميس 2022/3/17 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2231 A+ A- استمع المعرس عبدالله فيصل المتلقمد. حمد روح الدين و د. فهد الخنة يقدمان التهانيسعدون حماد والزميلان بركات الوقيان وأحمد إسماعيل بهبهاني يباركانمبارك الخجمة مهنئا(زين علام)الشيخ عصام الصباح يقدم التهانيد.حمود فليطح يقدم التهانيالزميلان حسن كمال ودهيران أبا الخيل يباركانالزميل ماضي الخميس مباركاالزميل حسين عبدالرحمن يهنئ المعرس عبدالله المتلقم ووالده فيصل المتلقمراشد بورسلي مهنئامشعل الهدبة مباركاطلال الكندري مباركاناصر المحيسن مباركاد.وائل المطوع مباركاد.راشد الحيان يبارك للمعرس ووالدهعلي الهدية مباركاجمال فرحان يهنئ فيصل المتلقم والمعرس عبدالله المتلقمد.حسن إبراهيم مهنئاعبدالرضا عباس مهنئاالمعرس عبدالله فيصل المتلقم يتلقى التهاني بالمناسبة السعيدةلقطة تذكارية بالمناسبة السعيدة احتفل وكيل وزارة الإعـــلام لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم بزفاف نجله عبدالله، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة.ألف مبروك.