احتفل وكيل وزارة الإعـــلام لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم بزفاف نجله عبدالله، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة.



ألف مبروك.