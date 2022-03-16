بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح سائلا سموه الله عز وجل أن يمتعه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.