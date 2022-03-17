فقدت الكويت أمس أمين السر العام ورئيس نادي القادسية السابق الفريق د.محمود الرزوقى، الذي يمتلك سجلا حافلا في تاريخ الكويت على المستوى العسكري والتعليمي والرياضي، ومارس الرياضة في سن مبكرة مع نخبة من أبناء الكويت البررة، وكان ذلك في أوائل ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في سباقات الجري المتنوع المسافات.



كما شارك في رياضة السباحة وتفوق فيها، وكان من بين من مثلوا الكويت في الدورة العربية الرابعة التي أقيمت بمصر، ليتجه بعدها إلى العمل الإداري، وحصل على منصب عضو مجلس ادارة نادي القادسية وأمينا للسر العام لمدة عشرين عاما عاصر خلالها نخبة لامعة من الاداريين والرؤساء التاريخيين منهم الشهيد فهد الأحمد وعبدالمحسن الفارس وخالد الحمد وعبدالعزيز المخلد والشهيد يوسف المشاري.



كما تم انتخابه رئيسا للنادي، وتمكن خلال رئاسته من تقليص حجم الديون المالية المتراكمة وتطوير الالعاب المختلفة محافظا على كأس التفوق العام.



كما فقدت الكويت امس أيضا أمين سر اتحاد ألعاب القوى والنجم وبطل الخليج وآسيا السابق وعداء المسافات المتوسطة خالد خليفة الشمري بعد صراع مع المرض.



والفقيد من ابطال الكويت وآسيا في سباقات 800 و1500م، وأحرز الميدالية الفضية في ألعاب آسيا 1980، وبعد ابتعاده عن المضمار اتجه للعمل الإداري سنوات طويلة ساهم خلالها في تطوير اللعبة.