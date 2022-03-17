بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى علي الموسى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، أشاد فيها سموه، حفظه الله، بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده المقنعة على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 8 الجاري وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى الوزير الموسى أشاد فيها سموه، حفظه الله، بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 8 الجاري وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة التي عقدت امس، مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.