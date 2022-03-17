قدمت جمعية تراحم الكويتية للأعمال الخيرية والإنسانية يوم أمس محطة توليد أوكسجين لمستشفى المحتسب بمدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية من خلال جمعية المركز العلمي الخيرية في فلسطين.



وقال مدير إدارة المشاريع والأيتام في جمعية المركز العلمي الخيرية محمد جمهور لـ «كونا»: «جرى تسليم محطة توليد الأوكسجين بحضور مدير المستشفى د.جمعة أبوسنينة ونائب رئيس جمعية المركز العلمي الخيرية أمجد سلهب ومدير فرع الجمعية بالخليل الشيخ سعيد إدريس».



وأوضح أبوسنينة «ان الجهاز له أهمية كبيرة في تحسين الخدمات التي يقدمها المستشفى للفلسطينيين».



وأشاد بجهود الكويت «لما تقدمه من دعم ونصرة لإخوانهم في فلسطين في مختلف المجالات وأهمها القطاع الصحي».



وأعرب سلهب عن شكره لجمعية تراحم، لما تقدمه من مشاريع متنوعة لدعم الشعب الفلسطيني.