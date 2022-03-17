ثمن رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف عاليا دعم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للرياضة الكويتية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص من خلال رعاية بطولة كأس سموه للعبة.



جاء ذلك في بيان صحافي عقب المباراة النهائية للنسخة الـ29 من البطولة التي شهدت تتويج فريق العربي بطلا للمرة الثامنة في تاريخه إثر تغلبه على الكويت بركلات الترجيح 5-4.



وأعرب اليوسف عن اعتزاز الأسرة الرياضية الكويتية برعاية وحضور سمو ولي العهد المباراة النهائية، مهنئا مجلس إدارة نادي العربي بالتتويج باللقب وكذلك ناديا الكويت والسالمية بحصولهما على المركزين الثاني والثالث تواليا.