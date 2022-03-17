بيروت - عامر زين الدين



شدد رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط على استعادة «النضال من اجل العدالة والحق والإنسانية وجوهر العمل المباشر. وتوجه للشباب والمناصرين بالقول: «لتكن غايتنا الأساس هموم الناس وقضاياهم في هذه الظروف الصعبة والقاسية، والسير معا إلى غد جديد».



كلام النائب جنبلاط جاء في تصريح بمناسبة ذكرى استشهاد كمال جنبلاط الـ 45، حيث سيقام تجمع شعبي السبت المقبل على ضريح الراحل في المختارة، وإحياء الذكرى بشكل رمزي وبهدوء.



وللمناسبة عينها، رأى الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، ان «اغتيال رجال الدولة اللبنانيين حقق هدفه، في انهيار الدولة وتفكك المؤسسات وتقوية الدويلة وتغيير هوية الوطن تدريجيا».



ولفت الحزب التقدمي الاشتراكي ايضا الى ان «التحدي الأكبر هو لإنقاذ لبنان او ما تبقى منه، قبل القضاء على كامل سيادته واستقلاله وذوبانه في لعبة المحاور. فالمصالح الإقليمية والدولية أكبر بكثير من لبنان الغارق في أزماته، وكل ما يحتاج إليه هو حبل نجاة يصنعه أبناؤه، لا مستقبلا ترسمه طاولات التفاوض».