محمد الجلاهمة - سعود عبد العزيز - احمد خميس

ابلغ مصدر امني « الأنباء» بأن الوافد الهندي الذي قتل اسرة كويتية في منطقة العارضية في يوم الجمعة الموافق 4 مارس الماضي طعنا ونحرا اقدم على شنق نفسه داخل محبسه في السجن المركزي.



وقال المصدر: قام قاتل الاسرة الكويتية المؤلفة من الاب المسن وزوجته وابنته الشابة على عمل مشنقة من ملابسه وانهى حياته قبل نحو الساعة.



واكد المصدر ان تحقيقا موسعا سوف يفتح للوقوف على الخلل الذي استغله الجاني وشنق نفسه .



يذكر ان المتهم ادلى باعترافات تفصيلية واقر بإقدامه على التسلل الى المنزل وقتل الام والاب والفتاة الشابة لانه يطالبهم بمال حسب زعمه وسرق مصوغات وقام بييع بعض منها وأرشد عن اداة الجريمة ومثل كيفية ارتكاب الجريمة الشنعاء بحضور النيابة العامة .