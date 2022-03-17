الإصلاح بمفهومه لا يعني أن يتحمل المواطن تكاليفه أو حتى المساس بِدخله ومقدراته

قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ان عجلة الإصلاح الشامل التي بدأت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر نموذجاً نسعى لتعميمه لزيادة كفاءة باقي أجهزة الدولة، مشيراً إلى ان الإصلاح بمفهومه لا يعني أن يتحمل المواطن تكاليفه أو حتى المساس بِدخله و مقدراته.

وأضاف الرشيد في لقاء خاص على شاشة تلفزيون الكويت ان القانون الجديد للمتقاعدين نص على منحة لمرة واحدة للمتقاعدين 3 آلاف دينار وزيادة سنوية 20دينارا وزيادة نهاية الخدمة ورفع سقف المعاش التقاعدي وإنشاء صندوق ادخار».

وأشار إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استشعر بأهمية تلك الزيادة ووجه بعدم استقطاعها من أي جهة، ووجدنا أن افضل حل زيادة تدريجية في سنة التقاعد تبدأ من العام 2024 وهي مرتبطة بتلك الزيادة وخيار التقاعد المبكر موجود وذلك لتحقيق استدامة المؤسسة.

وتابع: «نستبشر بالوصول إلى تعديلات ومزايا ومنح للمتقاعدين.. ولا نود المس برفاهية المواطنين والمؤّمن عليهم».

بدوره، قال مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان إن القانون سيتيح إنشاء صندوق للادخار ومن المهم أن الزيادة أتت لتلمس حاجة المتقاعدين، وذلك بعد 10سنوات من عدم إقرار زيادة.

وأضاف العثمان أن «التعديلات الجديدة أتت بعد دراسة طويلة وطورنا قطاع الاستثمار الذي يقوده كوادر وطنية وخبرات من سوق العمل.. وضعنا أدلة للاستثمار ونفذنا خطة لتوظيف الأموال وحققنا أرباحا قياسية».