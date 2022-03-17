القاهرة- خلود أبوالمجد

يستعد الفنان حسن أبو الروس لإحياء أولى حفلاته الغنائية في لبنان مساء الخميس المقبل، وهي أولى حفلاته الغنائية الاحترافية خارج مصر تمهيدا لجولة حفلات جماهيرية بين مصر وعدة محطات عربية.

كما يحتفي أبو الروس خلالها بأصداء النجاح الجماهيري واسع المدى الذي لاقى أغنيته الشهيرة "فلتت مني" والتي تصدرت تريندات منصات التواصل الاجتماعي فور ظهورها.

ويقدم حسن أبو الروس لجمهوره اللبناني توليفة من أشهر أعماله الغنائية مثل "شيكالاستيك" و"كل الناس"، في حفل غنائي استعراضي مختلف عن المعتاد.

من ناحية أخرى، ينشغل أبو الروس حاليا بتصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل "توبة"، الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة عمرو سعد وماجد المصري وصبا مبارك، مع تحضيره لعمل غنائي جديد يكشف عنه قريبا.

يذكر أن حسن أبو الروس بدأ مشواره الغنائي قبل دخوله عالم التمثيل، وتعمق في دراسة الدراما والموسيقى رغم بعدهما عن مجال دراسته الأصلي للهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية، وقرر التعمق فيهما بدراسة التمثيل في إحدى جامعات كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وقدم العديد من العروض المسرحية في عدة. مهرجانات عالمية من بينها مهرجان افينيو في فرنسا.