عبدالعزيز الفضلي

تأكيداً لما نشرته "الأنباء" في عدد سابق، أعلن وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، عن حاجة الوزارة إلى معلمين ومعلمات من غير الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية للعمل في مدارس التعليم العام للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023 .

وقال الوكيل اليعقوب في كتاب الاعلان الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه: " تقبل طلبات حملة مؤهل العلوم من مخرجات كليات

جامعة الكويت ولا يتم استقبال أي طلب للتوظيف إلا بعد توافر جميع المستندات وفق الإعلان ولا تقبل طلبات حملة سمات الدخول وأن يكون المؤهل العلمي والمهنة في إذن العمل لايختلف عن الوظيفة المتقدم عليها وظيفة معلم.

وموافقة مبدئية للعاملين بالمدارس الأهلية أو القطاع الخاص معتمدا من الكفيل بالإضافة إلى صورة اعتماد توقيع الكفيل اضافةً الى صورة شخصية واحدة مقاس 4×6 سم وعند استقبال الطلبات يجب أن تكون المؤهلات العلمية وكشف الدرجات مصدقا من الجهات الرسمية بصحة البيانات من المكاتب الثقافية لدولة الكويت، ببلد التخرج.

كما انه يجب إحضار نسخة طبق الأصل عن الشهادة وكشف الدرجات وإفادة بالانتظام مصدقة من الملحق الثقافي الكويتي للشهادة الصادرة عن المملكة العربية السعودية.وعند التقدم لطلب العمل بوزارة التربية المواطني دول مجلس التعاون الخليجي يجب إحضار جواز السفر وبطاقة الهوية الشخصية لبلد المتعاقد وتكون جميع المستندات سارية المفعول ويجب إحضار جواز السفر وصورة عنه وتكون مدة صلاحية الجواز لا تقل عن سنتان والبطاقة المدنية وصورة عنها.

يقتصر القبول في شغل هذة الوظائف على إجتياز المقابلة الشخصية ولا يستثنى من ذلك أي حالة أو تخصص .

وذكر د اليعقوب شروط وملاحظات عامة للمتقدم بأن لايقل تقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد و أن لايزيد عمر المتقدم/ة عن [42] عاما على ان تكون أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة لمخرجات كليات إعداد المعلم المحلية للفئات التالية :

أبناء الكويتيات.

غير محددي الجنسية.

أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشترط الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد باستثناء التربية الموسيقية إناث ، وذلك على النحو التالي:

[۳] سنوات لذوي المؤهلات الغير تربوية.

سنتين لذوي المؤهلات التربوية.

ويتم استقبال شهادة الخبرة في مجال التدريس الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية.

ويستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية :

حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير لايقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي. وحملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل لايقل عن امتیاز في المؤهل الجامعي وخريجي كلية التربية من جامعة الكويت وخريجي كلية التربية الأساسية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجميع الكليات الحكومية الأخرى بدولة الكويت.

مؤكداً على معادلة المجلس للجامعات الخاصة للشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة وعلى المتقدم عند اجتياز المقابلة بنجاح مراجعة إدارة الموارد البشرية قسم اختيار الوظائف التعليمية لاستلام كتاب معادلة مؤهله العلمي. كما انه عند اجتياز المقابلة بنجاح يجب إحضار حسن سير وسلوك من بلد المتعاقد ويكون مصدقا من وزارة الخارجية البلد المتعاقد وسفارة دولة الكويت.

يتم تقديم الطلبات إلكترونيا على موقع وزارة التربية. رابط فرص وظيفية ، تعاقد محلى (www.moe.edu.kw ) وعند قبول الطلب يتم التواصل مع صاحب العلاقة لمراجعة إدارة الموارد البشرية. صالة المراجعين بمبنى الوزارة في جنوب السرة مصطحبا معه المستندات المنوه عنها أعلاه وسيتم إجراء مقابلات شخصية للمرشحين وفقا للشروط المعمول بها في الوزارة .

وفيما يلي جدول بالتخصصات المطلوبة :