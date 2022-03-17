قالت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا اليوم الخميس، إنها وافقت على علاج لكوفيد-19 من إنتاج شركة أسترازينيكا يستند إلى الأجسام المضادة، للمرضى الذين يعانون من ضعف الاستجابة المناعية فيما يعد خطوة كبيرة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أن قرار منح الموافقة على العلاج اعتمدته هيئة الخبراء الاستشارية العلمية المستقلة التابعة للحكومة بعد مراجعة الأدلة.

وحصل مزيج الأجسام المضادة، الذي يحمل اسم إيفوشيلد، على موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بالفعل لاستخدامه في الوقاية من عدوى كوفيد-19 لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أو لديهم تاريخ من الآثار الجانبية الخطيرة من لقاحات فيروس كورونا.



