في مجالات اللغتين العربية والانكليزية ولرياضيات والعلوم للفصلين الخامس والتاسع

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان، عن انطلاق اختبارات ميزة الوطنية بدءاً من تاريخ 27 وحتى 31 الجاري.

جاء ذلك خلال نشرة عممها السلطان على المناطق التعليمية وتلقت "الأنباء"، نسخة منها وقال فيها:

"بالإشارة إلى كتاب السيد / مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم المؤرخ :

2022/03/10م متضمنا الإفادة بتوجه المركز إلى تنظيم دراسة ميزة الوطنية بدء من الأحد الموافق : 2022/03/20م على المجالات الدراسية التالية : اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم لطلاب الصفين : الخامس والتاسع)

وعلما بأن الاختبارات سيتم تطبيقها على يومين متتاليين أو متفرقين وفقا لاستعدادات وظروف المدارس ، وذلك خلال الفترة من الأحد 27 مارس ، وحتى الخميس (31) مارس 2022م وعليه..يرجى الإيعاز إلى جهات الاختصاص ؛ للتعميم على مدراء مدارس المرحلتين

الابتدائي والمتوسط لتعبئة النموذج وتسجيل البيانات الخاصة بدراسة ميزة الوطنية التي ستطبق على جميع المدارس خلال شهر مارس، من خلال الرابط أو مسح الباركود المرفق في كتابنا https://forms gle/Sj9QvgbG4zeDSNz6