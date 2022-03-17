عبيد الوسمي: المزايا الموجودة في القانون ليست فقط لزيادة المعاشات والمؤسسة عملها ليس فقط صرف الرواتب والموازنة مهمة لاستدامتها

ثامر السويط: المتقاعدون يستحقون كل الدعم وسمو ولي العهد بادر بتوجيهه لتوزيع نسبة من الأرباح على المتقاعدين.. ورفع السن مرفوض

محمد الحويلة: الشكر لصاحب السمو وعضده سمو ولي العهد ومشاركة المتقاعدين في أرباح التأمينات يجب أن تكون مستمرة

خليل الصالح: الشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد.. ومن رواتبهم أقل من 1000 دينار يستحقون الزيادة ورفع السن مرفوض

هشام الصالح : هناك 38 ألف متقاعد رواتبهم أقل من 1000دينار ولذلك قدمتُ اقتراحات لزيادتها ولا يجب رفع سن التقاعد

أحمد مطيع: المنحة والمكرمة من سمو الأمير وسمو ولي العهد لكن القانون به زيادة لسن التقاعد 3 سنوات

حسن جوهر : مشاركة المتقاعدين في أرباح التأمينات جزء من مفهوم الاستدامة والعجز الاكتواري مفهومه مختلف

الصيفي الصيفي : نسجل الشكر والتقدير والثناء لصاحب السمو وسمو ولي العهد للدعوة لتوزيع الأرباح على المتقاعدين

سعدون حماد : أرباح التأمينات 6 مليار و 200 مليون دينار وعجزها 24 مليار.. وسمو ولي العهد وجه بإشراك المتقاعدين في الأرباح

حمد المطر : أرى أن مبلغ ال 3 آلاف دينار في ظل التضخم وكورونا لا يكفي وأقترح زيادة المبلغ إلى 6 آلاف دينار

وزير المالية : هناك 3 حقوق سيتم مناقشتها أولها حق المتقاعدين والثاني حق المؤمّن عليهم والثالث حق الدولة وهذا ما كنا نبحثه ونحرص عليه

من المكاسب التي سيتم تحقيقها استدامة المؤسسة للاستمرار في العطاء

أول المزايا منح 3 آلاف دينار لكل متقاعد لمرة واحدة كمنحة

من المزايا للمتقاعدين زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة إلى 28 ضعفاً

زيادة الحد الأدنى إلى 20 دينار سنوياً للمعاش التقاعدي

زيادة جميع المعاشات التقاعدية بمبلغ 20 دينار سنوياً والتطبيق فور سريان القانون

المؤسسة العامة للتأمينات ذاهبة بالاتجاه السفلي بسبب العجوزات الاكتوارية والعجز الحالي 24 مليارا وسيصل إلى أكبر من ذلك

رفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجياً مع عدم زيادة الاشتراكات ما يحقق استدامة المؤسسة دون المساس بالموجودات

قانون التقاعد المبكر موجود ومن استوفى سنوات الخدمة يحق له التقاعد بعد انهاء سنوات خدمته

الوضع الحالي لا يحقق استدامة المؤسسة واستمرارها في تقديم الخدمة وسيأتي يوم لا تستطيع فيه صرف الرواتب

الحد الأقصى للمرتبات الخاضعة للتأمين هو 2750 ديناراً والاقتراح لزيادة الحد الأقصى للمرتبات

جدل لائحي بين النواب حول آلية عرض الاقتراح الحكومي الخاص بالمتقاعدين وعدم إعداد تقرير من قبل اللجنة المالية بسبب ضيق الوقت ووقت ورود القانون إلى المجلس