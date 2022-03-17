Note: English translation is not 100% accurate
الرئيس مرزوق الغانم يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة الطلبات النيابية المتعلقة بالمتقاعدين
الخميس
2022/3/17
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 3439
- عبيد الوسمي: المزايا الموجودة في القانون ليست فقط لزيادة المعاشات والمؤسسة عملها ليس فقط صرف الرواتب والموازنة مهمة لاستدامتها
- ثامر السويط: المتقاعدون يستحقون كل الدعم وسمو ولي العهد بادر بتوجيهه لتوزيع نسبة من الأرباح على المتقاعدين.. ورفع السن مرفوض
- محمد الحويلة: الشكر لصاحب السمو وعضده سمو ولي العهد ومشاركة المتقاعدين في أرباح التأمينات يجب أن تكون مستمرة
- خليل الصالح: الشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد.. ومن رواتبهم أقل من 1000 دينار يستحقون الزيادة ورفع السن مرفوض
- هشام الصالح : هناك 38 ألف متقاعد رواتبهم أقل من 1000دينار ولذلك قدمتُ اقتراحات لزيادتها ولا يجب رفع سن التقاعد
- أحمد مطيع: المنحة والمكرمة من سمو الأمير وسمو ولي العهد لكن القانون به زيادة لسن التقاعد 3 سنوات
- حسن جوهر : مشاركة المتقاعدين في أرباح التأمينات جزء من مفهوم الاستدامة والعجز الاكتواري مفهومه مختلف
- الصيفي الصيفي : نسجل الشكر والتقدير والثناء لصاحب السمو وسمو ولي العهد للدعوة لتوزيع الأرباح على المتقاعدين
- سعدون حماد : أرباح التأمينات 6 مليار و 200 مليون دينار وعجزها 24 مليار.. وسمو ولي العهد وجه بإشراك المتقاعدين في الأرباح
- حمد المطر : أرى أن مبلغ ال 3 آلاف دينار في ظل التضخم وكورونا لا يكفي وأقترح زيادة المبلغ إلى 6 آلاف دينار
- وزير المالية : هناك 3 حقوق سيتم مناقشتها أولها حق المتقاعدين والثاني حق المؤمّن عليهم والثالث حق الدولة وهذا ما كنا نبحثه ونحرص عليه
- من المكاسب التي سيتم تحقيقها استدامة المؤسسة للاستمرار في العطاء
- أول المزايا منح 3 آلاف دينار لكل متقاعد لمرة واحدة كمنحة
- من المزايا للمتقاعدين زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة إلى 28 ضعفاً
- زيادة الحد الأدنى إلى 20 دينار سنوياً للمعاش التقاعدي
- زيادة جميع المعاشات التقاعدية بمبلغ 20 دينار سنوياً والتطبيق فور سريان القانون
- المؤسسة العامة للتأمينات ذاهبة بالاتجاه السفلي بسبب العجوزات الاكتوارية والعجز الحالي 24 مليارا وسيصل إلى أكبر من ذلك
- رفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجياً مع عدم زيادة الاشتراكات ما يحقق استدامة المؤسسة دون المساس بالموجودات
- قانون التقاعد المبكر موجود ومن استوفى سنوات الخدمة يحق له التقاعد بعد انهاء سنوات خدمته
- الوضع الحالي لا يحقق استدامة المؤسسة واستمرارها في تقديم الخدمة وسيأتي يوم لا تستطيع فيه صرف الرواتب
- الحد الأقصى للمرتبات الخاضعة للتأمين هو 2750 ديناراً والاقتراح لزيادة الحد الأقصى للمرتبات
- جدل لائحي بين النواب حول آلية عرض الاقتراح الحكومي الخاص بالمتقاعدين وعدم إعداد تقرير من قبل اللجنة المالية بسبب ضيق الوقت ووقت ورود القانون إلى المجلس
- الرئيس مرزوق الغانم يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة الطلبات النيابية المتعلقة بالمتقاعدين
اقرأ أيضاً