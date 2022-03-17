اسامة ابو السعود

حذر رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات محمد مشعان العتيبي من حديث وزير المالية عن مد سن التقاعد 3 سنوات من 55 سنة إلى 58 سنة إجباريا لما لذلك من تأثيراته على جميع العاملين.

وقال العتيبي إن مد فترة عمل الموظف لـ 3 سنوات جديدة سيزيد من تقليص خلق فرص عمل جديدة لحديثي التخرج علاوة على اضافة أعباء على الموظف الحالي نفسه ومد خدمته للتمكن من التقاعد.

واضاف العتيبي انه من الجانب الاخر ستكون هناك تأثيرات سلبية متراكمة على الهيكل الوظيفي وسيؤثر على تأخر الترقيات لباقي العاملين في السلم الوظيفي، بالاضافة إلى انه سيعطل عملية توظيف الشباب الكويتي مستقبلا الذي نسعى جميعا لايجاد كل السبل لاستيعابهم وخلق وظائف لهم.

وطالب العتيبي الحكومة بمراجعة خطة عملها في هذا الجانب حتى لا تتسبب في حل مشكلة وخلق مشاكل أكبر وخلق بيئة عمل مليئة بالاحباط، مؤكدا في الوقت ذاته ان المسؤولية الاكبر تقع على عاتق نواب مجلس الامة للتصدي لهذا القانون.