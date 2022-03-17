اقتنص فريقا جامعة الخليج والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بطاقتي التأهل لنهائي دوري كرة السلة للبنات والذي يقام ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي بعدما نجح بنات الخليج في الحصول على بطاقة المرور للمباراة النهائية بعد الفوز على الجامعة الأميركية 29-21 في مباراة قمة مليئة بالاثارة والندية حسمت في الدقائق الاخيرة، بينما عبر التطبيقي احد المرشحين للقب جامعة الكويت 20-0 بالانسحاب ليكون النهائي بين اول الدور التمهيدي مع الثاني بعدما شاركت 5 كليات في منافسات كرة السلة تأهل منها اربعة فرق للدور قبل النهائي.

طائرة الرجال

وفي منافسات دوري الكرة الطائرة للرجال اختتمت منافسات الجولة الثانية، حيث حقق فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الفوز الثاني والذي جاء على حساب كلية الجونكوين 2-0 وبنفس النتيجة حقق فريق جامعة الكويت الفوز على كلية الكويت التقنية ليحصد أول انتصار بعدما تلقى الهزيمة في المباراة الاولي أمام التطبيقي.



دوري المتوسط

ونجح فريق منطقة الجهراء التعليمية في عبور منطقة حولي بثلاثة اهداف مقابل لا شيء في اطار منافسات دوري المرحلة المتوسطة للمحافظات، بينما حقق الفروانية اول فوز له خلال البطولة والذي جاء على حساب العاصمة بهدفين مقابل هدف، وقررت اللجنة المنظمة شطب نتائج فريق منطقة الاحمدي بعد الانسحاب من المنافسات لتقتصر على خمس مناطق فقط.



من جانبه اكد الدكتور أحمد عبدالحميد الحمدان ان المستوى الفني للفرق المشاركة في تصاعد من مباراة الى اخرى خاصة ان البطولة قاربت على المحطات الاخيرة بالدخول للأدوار الاقصائية بعد انتهاء الادوار التمهيدية لبعض المنافسات، وقال: هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل اللجان العاملة لكافة المسابقات لتوفير كل عوامل النجاح بعدما سخر الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي كل سبل الدعم للفرق المشاركة كافة الامكانات الفنية والبشرية لخروج البطولة بالشكل الذي يتناسب مع مكانتها وبتواجد لاعبين اصحاب مستوى عال.