أعلن مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، عن استضافة النجمة والفنانة الشهيرة أحلام، كأولى حفلات العيد بمسرح الدانة، وذلك في 3 مايو 2022.

ومنذ بداية مسيرتها الفنية التي طالت أكثر من 25 سنة، كانت تذاكر حفلات الفنانة تباع بالكامل للجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث شهدت دوما حفلاتها حشودا كبيرة من المعجبين في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث اشتهرت أحلام بصوتها الرخيم المميز، وقد أصدرت 13 ألبوماً والعديد من الأغاني المنفردة (سينجل) التي قوبلت جميعا بإشادة النقاد.



وفي عام 2011، انضمت الفنانة إلى لجنة تحكيم أراب آيدول على قناة MBC، وبقيت عضوا رئيسيا في البرنامج لمدة أربعة مواسم متتالية، حيث مكنتها معرفتها وموهبتها الاستثنائية من أن تكون من المفضلين لدى متسابقي البرنامج.

وقال شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي في مسرح الدانة: «بعد الحفلات الأخيرة من حسين الجسمي إلى راسل بيترز وفرقة كينجز أوف ليون، يسعدنا إضافة نجم جديد بحجم الفنانة أحلام إلى قائمتنا المتزايدة من المواهب الترفيهية ذات المستوى العالمي في موسم 2022»، مضيفا: «نحن فخورون على تقديم خيارات واسعة ومتنوعة من وسائل الترفيه الحية والمساهمة في لعب دور رئيسي في تعزيز مكانة مملكة البحرين بقوة على الخارطة المحلية والدولية كوجهة سياحية رائدة».

وتتمتع أحلام بقاعدة جماهيرية ضخمة في المنطقة وقد أصدرت مؤخرا ألبومها الثالث عشر، وأعلنت ذلك عبر حسابها على «تويتر» فور صدوره.



تصدر الألبوم أخبار الصفحة الأولى بسبب العدد الهائل من الأغاني التي تم إصدارها في ألبوم واحد، وحظي الالبوم بإشادة العديد من النقاد كونها أول فنانة على المستوى إقليمي تطلق الموسيقى بتنسيق يناسب البث أكثر من الألبوم التقليدي.



كفنانة في قمة مستواها، تمزج بين الأنماط القديمة والجديدة بشكل فريد، تستعد أحلام لإضفاء التألق على مسرح الدانة بأدائها المرتقب بفارغ الصبر.

الحفل هو أحدث إضافة إلى رزنامة الأحداث المزدحمة التي رسمت الابتسامات على وجوه ما يقرب من 40 ألف شخص منذ افتتاح مسرح الدانة في أوائل شهر نوفمبر 2021.

جدير بالذكر أن مسرح الدانة يوفر تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية، ومن المقرر أن يصبح الوجهة المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين في قطاع السياحة والترفيه، كما أن مسرح الدانة يشمل العديد من الساحات الداخلية والخارجية الخلابة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشركات وللمناسبات الخاصة.

التذاكر متاحة الآن على موقع مسرح الدانة الرسمي www.aldana.com.bh