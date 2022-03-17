اسامة ابو السعود

هنأ نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للصناعات البتروكيماوية طارق الفارس الشيخ نواف سعود الصباح بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية ونيل ثقة القيادة السياسية.

واكد الفارس في تصريح صحافي أن الشيخ نواف الصباح جدير بتولي هذا المنصب ويحظى باحترام وتقدير العاملين بالمؤسسة وشركاتها المتعددة، متمنيا له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

وعلى صعيد متصل، طالب الفارس الشيخ نواف الصباح بضرورة العمل على حل المشاكل العالقة للعاملين بشركة ايكويت حيث تمتلك مؤسسة البترول اكثر من 42% من أسهم الشركة.

ودعا الفارس الشيخ نواف الصباح الى الاهتمام بالعنصر الوطني عبر تكويت القطاع النفطي ككل وفتح آفاق اكبر لتعيين الشباب الكويتي الذي يمتلك خبرات وشهادات علمية من أرقى الجامعات العالمية.

ولفت الى ان دعم شركة ايكويت للتوسع في مشروعاتها محليا ودوليا من شأنه استيعاب تلك القدرات الوطنية الهائلة وفتح آفاق اكبر لتوظيف الشباب الكويتي والقضاء على البطالة، مؤكدا ان الدول تنهض بسواعد ابنائها اولا وقبل كل شيء.

واشار الفارس الى أن شركة ايكويت كنموذج للشركات الوطنية في القطاع الخاص حققت انجازات ضخمة رغم ازمة كورونا التي هزت اقتصاد العالم ككل، حيث حققت الشركة إيرادات إجمالية في عام 2021 بلغت 4.1 مليارات دولار أميركي مقارنة بإيرادات عام 2020 البالغة 2.92 مليار دولار أميركي بزيادة نسبتها 42% على أساس سنوي.

وختم الفارس بضرورة دعم وتشجيع العاملين في القطاع النفطي الخاص عامة وشركة ايكويت بشكل خاص من ابناء الكويت الذين حققوا تلك الانجازات التاريخية لرفعة اسم الكويت عاليا في كل المحافل الدولية، داعيا الى ضرورة حل مشاكلهم العالقة بأسرع وقت ممكن والجلوس مع ممثليهم في النقابات والاستماع لمطالبهم العادلة.