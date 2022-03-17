أعلنت وزارة التربية أنها حصدت ثلاث ميداليات برونزية في مسابقة أولمبياد الرياضيات والفيزياء التي انتهت في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الطالبين الكويتيين إبراهيم الخشتي وحسين الموسوي حققا ميداليتين برونزيتين في أولمبياد الرياضيات.

وأضافت أن الطالب عبدالله مشعل، شداد شنات أحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد الفيزياء.

وشارك وفد طلابي من وزارة التربية الكويتية ممثلة بالتوجيه الفني للعلوم والرياضيات في مسابقة منافسات أولمبياد الفيزياء (GPHO2022) في نسخته الرابعة وأولمبياد الرياضيات (GMO2022) بنسخته الثامنة بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج وانطلق في السعودية 13 مارس الجاري وضم كل فريق أربعة طلاب من المرحلة الثانوية.

وتعتبر أولمبياد الفيزياء والرياضيات مسابقة دورية لطلبة الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج لتهيئة البيئة المناسبة لرفع التنافس العلمي بين طلبة الدول الأعضاء في مختلف مجالات المسابقة.

وشارك في الأولمبياد نحو 70 طالبا وطالبة يمثلون كلا من الكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة إضافة إلى اليمن.