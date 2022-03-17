اختتمت في قاعدة ( فورت كارسن ) بولاية كولورادو الامريكية ، الخميس الموافق17 مارس 2022 ، فعاليات النسخة الخامسة عشر من تمرين ( حسم العقبان 2022) بقيادة الجيش الكويتي وبمشاركة الحرس الوطني الكويتي ، وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى جانب الولايات المتحدة الامريكية.



والذي استمرت فعالياته لمدة اسبوعين.



حيث تضمنت هذه النسخة تمرين مراكز قيادات (CPX ) يستند على سيناريوهات تحاكي التهديدات الجوية والهجمات الصاروخية ، وعمليات حماية الأجواء و الحدود ، بالإضافة إلى عمليات مكافحة الإرهاب ، وإدارة الازمات والكوارث، حيث يهدف التمرين إلى تعزيز التعاون على مستوى الدفاع الإقليمي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة.

وعلى هامش تمرين " حسم العقبان 2022 " ، عقدت ندوة لكبار القادة العسكريين حملت عنوان ( الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل ) شارك فيها وفد من الجيش الكويتي برئاسة مساعد آمر سلاح الدفاع الجوي العميد الركن خالد الشريعان ، وبمشاركة وحضور عدد من القيادات العسكرية العليا وكبار الضباط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والقيادة المركزية الوسطى الأمريكية ، ومحاضرين من جهات مدنية مختلفة.

وذكر قائد قوة الواجب المشتركة لتمرين ( حسم العقبان (2022العميد الركن / مبارك الزعبي , إن التمرين بنسخته الخامسة عشر حقق الأهداف المرجوة ، وهي تعزيز التعاون المشترك على مستوى الدفاع الإقليمي بين الدول الشقيقة والصديقة ، في بيئة العمليات المعقدة والمتغيرة باستمرار، من خلال تبادل واكتساب الخبرات ، وتوحيد المفاهيم والرؤى حول تعزيز التكامل في مجال الدفاع الجوي والصاروخي ، وتنسيق جهود مكافحة العمليات الإرهابية ، وأمن السكان والبنى التحتية ، وتطوير التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الأزمات، وتفعيل دور هذه المؤسسات في دعم العمليات العسكرية والأمنية.



والتي تساهم برفع الكفاءة القتالية والعملياتية لمواجهة مختلف التحديات وضمان الأمن و الاستقرار الإقليمي.



ويعد هذا التمرين بنسخته الخامسة عشرة، ضمن سلسلة تمارين استضافت دولة الكويت النسخة الثالثة عشر سنة 2015م والرابعة عشر سنة 2017م من التمرين ، بمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة بدعم العمليات العسكرية والأمنية ، والمعنية بإدارة الأزمات والكوارث.