أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي اليوم الخميس، استمرار فرق الوزارة المختلفة في مراقبة الأسواق بهدف محاربة الارتفاع المصطنع في الأسعار تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي.

وقال العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الفرق الرقابية لدى الوزارة تعمل بكامل طاقتها ومستمرة في حملاتها التفتيشية وتنتشر في الأسواق بجميع محافظات البلاد لردع أي ممارسات تؤدي لارتفاع مصطنع وغير حقيقي في أسعار السلع.

وأضاف أن الوزارة تحذر أصحاب الشركات والمراكز والمحال التجارية المختلفة من استغلال المستهلك خلال المناسبات الدينية كحلول شهر رمضان المبارك أو الزيادات المادية التي اقرتها الدولة مؤخرا وذلك بتعمد رفع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا وعدم الإلتزام بقرارات الوزارة مشددا على أن (التجارة) ستتخذ كافة الإجراءات القانونية "التي قد تصل للاغلاق الفوري دون تأخير".

وبين ان كافة المواد والسلع والمنتجات الغذائية متوفرة بصورة طبيعية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المختلفة مهيبا بأصحاب مراكز البيع الحرص على الإلتزام بلوائح وقوانين وزارة التجارة والصناعة لكي لا تتعرض مؤسساتهم للمساءلة القانونية.