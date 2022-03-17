بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة فوكوشيما اليابانية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والعشرات من المصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة فوكوشيما اليابانية، راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.