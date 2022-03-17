أعلنت سلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية أن الرئيس والمدير التنفيذي، كيفين جونسون سيتقاعد في الرابع من نيسان/إبريل المقبل، حيث سيحل محله، مؤسس الشركة، هوارد شولتس ، بصفة مؤقتة.

وسيستمر جونسون، الذي انضم إلى فريق القيادة في عام 2015، في العمل كمستشار خاص للشركة، حتى أيلول/سبتمبر.

ويتوقع مجلس إدارة "ستاربكس" اختيار رئيس جديد، بحلول الخريف، حيث سيلعب شولتس دورا في العملية.

واستقال من منصبه كرئيس في عام .2017 وفكر في خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية كمستقل في عام 2020، لكنه تراجع في نهاية المطاف عن ذلك.