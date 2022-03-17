حظيت أغنية المطربة اللبنانية نوال الزغبي ( لسه باجي على بالك) التي طرحتها باللهجة المصرية بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونًين و337 ألفا و858 بعد قرابة أسبوعين من طرحها .

وكانت نوال الزغبي طرحت الأغنية على جميع المنصات الرقمية يوم 4 مارس الجاري ، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

وتصدرت الأغنية التريند في مصر، وجميع الدول العربية بعد تحقيقها ملايين المشاهدات على منصات البث الرقمية .

ووصف مغردون نوال الزغبي بـ "النجمة الذهبية" والمطربة الراقية في كل حاجة ، واعتبروا أن ( لسه باجي على بالك) أغنية تمثل الفن الراقي الذي يلامس الروح وهي من أقوى أغاني نوال الزغبي ، وقالوا "صوتك بالمصرى خيال والأغنية رهيبة وفيها نضج فني ملحوظ في اللحن والكلمات".

وكانت نوال الزغبي، طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "عكس الطبيعة"، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا، حيث وصلت نسبة مشاهدتها نحو 6 ملايين مشاهدة ، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، و توزيع شريف قاسم، مكس وماستر محمد جودة.