أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني البحرينية جاهزية شبكتي الطرق والصرف الصحي وسلامتهما، ضمن استعداداتها لاستقبال البلاد لفعاليات سباق جائزة البحرين الدولية الكبرى "فورمولا 1"، وما يلزم للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير، وتوفير خدمات البنية التحتية لرفع مستوى السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة المرورية عليها مع اقتراب العد التنازلي للسباق.

وأشارت الوزارة البحرينية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إلى أنها قامت بإعادة صباغة الخطوط الأرضية، وحجز الأرصفة ومواقف السيارات، وتهيئة المواقف الترابية، وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية وتنظيفها في المنطقة القريبة من حلبة البحرين الدولية لسباقات السيارات.

وفيما يتعلق بأعمال الصرف الصحي تم عمل الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي من حلبة البحرين الدولية حتى المحطات الفرعية وصولا إلى المحطات الرئيسية، حيث تم التأكد من عمل محطتي الضخ E4 و E4F اللتين تخدمان حلبة البحرين الدولية، كما تم التأكد من المحطات الرئيسة E1و E2 و E3، كما تم توفير مولدات كهربائية للمحطات التي تخدم حلبة البحرين الدولية تحسباً لحدوث أي انقطاع كهربائي، بالإضافة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار على امتداد شارع خليج البحرين.

من جانب آخر، قامت الوزارة بأعمال الإضاءة والتزيين للطرق المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية، ومعالجة أشجار النخيل المتواجدة في حلبة البحرين الدولية في المنطقة الصحراوية والشوارع المؤدية إليها، وتحسين المظهر العام لشارع خليج البحرين والإعلانات الإرشادية المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية، وتركيب الأعلام على الشوارع العامة للبحرين والطرق المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية وتزيينها.