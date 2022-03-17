أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن صناع السياسة يدركون تطورات الأوضاع الجديدة ويعملون على زيادة الخيارات المتاحة، وشددت على التزام البنك بالتحرك بشكل تدريجي ومرن من أجل تنفيذ مهمته الخاصة بالحفاظ على استقرار الأسعار.

وأقرت لاجارد، في خطاب ألقته في فرانكفورت، بأن الحرب قد تتسبب في موجة تضخمية جديدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنها القول :"ندرك المخاطر، ومستعدون لمراجعة خطتنا إذا ما أظهرت البيانات الواردة الحاجة لذلك".

وأضافت :"إننا على ثقة بأن ديناميكيات التضخم على المدى المتوسط لن تعود للنمط الذي رأيناه قبل الجائحة، ولكننا بحاجة إلى إدارة صدمةٍ ستؤدي على المدى القصير لرفع التضخم وإبطاء النمو".