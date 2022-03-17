أعاد الزلزال الذي هز منطقة توهوكو شمال شرق اليابان في وقت متأخر من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي ، إلى الأذهان ذكريات الدمار الذي خلفه الزلزال القوي في الشهر نفسه قبل 11 عاما.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن أصوات أجراس التحذير من موجة مد عاتية (تسونامي) دوت في أعقاب الزلزال، مثلما حدث أيضا في مقاطعتي مياجي وفوكوشيما الواقعتين في منطقة توهوكو نفسها في 11 آذار/مارس 2011، عندما اضطر السكان للفرار إلى أماكن آمنة في المرتفعات، حيث تسببت موجات تسونامي في إلحاق الدمار على طول الساحل.

وأسفر الزلزال عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 200 آخرين، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس.

وتضم المنطقة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، التي تضررت بسبب زلزال وتسونامي عام 2011، بينما لا تزال الكارثة تشكل عبئا على اليابان مع ترك جزءا كبيرا من المنطقة المحيطة مهجورا حتى الآن.

وأفادت كيودو بأن الزلزال وقع الساعة 1136 مساء تقريبا، على عكس كارثة عام 2011 عندما وقع الزلزال بعد الظهر.

وتم تصنيف قوة الزلزال في البداية عند 3ر7 درجة بمقياس ريختر. وتم تعديل درجته صباح اليوم الخميس إلى 4ر7 درجة.