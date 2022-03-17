أطلقت مصر حملة إلكترونية دولية للترويج لمقاصدها السياحية في عدد من الدول المصدرة للسياحة إليها وذلك في إطار استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر.

وذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أطلقت اعتبارا من اليوم حملة إلكترونية جديدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022.

وتستمر الحملة لمدة ثمانية أسابيع تحت عنوان "Follow the Sun" وذلك في عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وهي المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن إطلاق هذه الحملة يأتي بالتزامن مع بداية موسم الربيع بعدد من الأسواق المستهدفة من أجل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق إلى مصر خاصة في موسم صيف 2022.

وتركز الحملة على العديد من المقاصد السياحية المصرية مثل القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان ومنتجعات البحر الأحمر وسيناء، وفقا للمسؤول المصري.

من جهتها، أوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج أن الحملة تشمل منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الأسواق المستهدفة، وهي تيك توك وفيسبوك وانستجرام ويوتيوب في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام شبكة الإنترنت خاصة من قبل الشباب.

ويدعو شعار الحملة "Follow the Sun"، السائحين إلى متابعة الطقس باستمرار مما سيجعلهم يختارون مصر كمقصد سياحي مميز لقضاء إجازاتهم بها والاستمتاع بجوها الدافئ طوال العام حيث الشمس المشرقة التي تعتبر جزءا أصيلا من تاريخ مصر الفرعوني وحضارتها العريقة، وفقا لكامل.

بدورها، كشفت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن أنه سيتم استخدام أكبر منصات الحجز الإلكتروني في العالم كجزء من الحملة.

وتأتي هذه الحملة بعد أيام من اندلاع النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وتعتبر حملة "Follow the Sun" استكمالا للحملتين الترويجيتين الإلكترونيتين اللتين أطلقتهما مصر مطلع هذا العام تحت عنواني (Sunny Christmas)، و(Sunny January).

وحققت الحملتان نجاحا ملحوظا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر والدول المستهدفة، حيث نجحت في الوصول إلى 107 ملايين مستخدم إلى جانب نجاحها في رفع معدلات البحث عن مصر على محركات البحث الإلكترونية في الأسواق المستهدفة بنسبة 95 % مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي هذه الحملات في ضوء تنفيذ استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة.

وكانت مصر قد كلفت في مطلع العام 2021 تحالفا كنديا بريطانيا لإعداد هذه الاستراتيجية وتسلمتها في أغسطس الماضي.

ووفقا للاستراتيجية، سيتم إطلاق حملات ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الجاري.