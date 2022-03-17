تستضيف قرية حسن فتحي التراثية، بمدينة الأقصر في صعيد مصر، النسخة الثالثة من معرض " با - كا " للفنون التشكيلية، والتي تنظمه مؤسسة الفن من الناس وللناس للعام الثالث على التوالي، وذلك بمشاركة فنانين من مصر والإمارات وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وضم المعرض ، الذي افتتحه الفنان أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، ويستمر طوال شهر آذار/ مارس الجاري، لوحات للفنانين باولو ساباتينو، من إيطاليا، وفيرناندو جوهان من إسبانيا، وباتريشيا جوودريتش من الولايات المتحدة الأمريكية، وخلود الجابري من الإمارات.

وقال الفنان محمد عرابي، عضو مجلس أمناء مؤسسة الفن من الناس وللناس، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المعرض ضم فنانين ينتمون لمدارس فنية مختلفة، ولوحات دارت في فلك البيئة والتراث وعوالم المرأة، بجانب موضوعات أخرى متنوعة.

ولفت إلى أن إقامة المعرض في قرية حسن فتحي التراثية، يأتي في إطار السعي لربط الفنون البصرية بالتراث، والتأكيد على قيمة العمارة القديمة كأحد عناصر الهوية الوطنية للشعوب.