أظهرت بيانات لرابطة مصنّعي السيارات في أوروبا تراجع مبيعات سيارات الركاب مرة أخرى في شباط/فبراير، مع استمرار الاختلالات التي تواجهها الشركات المصنعة في سلاسل التوريد.

وتراجعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 7ر6% على أساس سنوي في شباط/فبراير، بعد تراجع بـ 0ر6% في كانون الثاني/يناير.

وأوضحت الرابطة أنه تم بيع 719465 وحدة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وهو أقل عدد يتم بيعه في مثل هذا الشهر منذ بدأت التسجيلات.

وجاءت المبيعات في الأسواق الرئيسية الأربعة متباينة في شباط/فبراير. حيث تراجعت بـ 6ر22% في إيطاليا وبـ 0ر13% في فرنسا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت المبيعات في إسبانيا وألمانيا بـ 6ر6% و 2ر3% على التوالي.

وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير، تراجعت تسجيلات السيارات بنسبة 4ر6% عن نفس الفترة من العام الماضي.