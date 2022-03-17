يحتفل مهرجان (24 ساعة مسرح دون انقطاع) أحد أبرز التظاهرات المسرحية في تونس مع انطلاق دورته الجديدة الأسبوع المقبل بمرور 20 عاما على تأسيسه بمشاركة قياسية من بلدان عربية وأفريقية وأوروبية.

تقام الدورة الجديدة للمهرجان الذي تحتضنه مدينة الكاف في شمال غرب تونس تحت شعار "المسرح والتنوع الثقافي" في الفترة من 23 إلى 27 مارس آذار.

ويقدم المهرجان عروضه 24 ساعة متصلة على مسرح مركز الفنون الركحية والدرامية والمركز الثقافي الدولي يوغرطة إضافة إلى السجون والمدارس الابتدائية والأحياء الشعبية.

وقال عماد المديوني مدير المهرجان لرويترز "نحتفل هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيس المهرجان الذي فرض نفسه كأحد أهم المناسبات الوطنية التي تحتفي بالمسرح أداة للتعبير وفضاء للإمتاع والإبداع وفرصة للقاء والإثراء الثقافي".

وأضاف "تشهد الدورة الجديدة مشاركة قياسية لعروض مسرحية من تونس وبلدان عربية وأفريقية وأوروبية اضافة إلى عروض كرنفال وحفلات موسيقية ومعارض للفن التشكيلي وعروض كوريغرافية وأنشطة موجهة للأطفال".

تشارك في المهرجان عروض من تونس ومصر وسوريا وفلسطين والأردن والجزائر وليبيا والعراق وإيران وكردستان وغينيا والسنغال ورومانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتنطلق الفعاليات بعرض مسرحية (ايكس) من إخراج محمد الطاهر خيرات وإنتاج مركز الفنون الركحية والدرامية بالكاف.

ومن بين المسرحيات المشاركة (موريسطان) للتونسي البشير الدريسي و(سكر مر) للمخرج السوري هشام غزال و(جنة هنا) للمصري محمد صابر و(عندما تنتهي تسقط) لعبد الهادي الجرف من إيران و(ليلة ماطرة) لمهند العميدي من العراق.

ويكرم المهرجان هذا العام المسرحيين التونسيين عبد الحميد قياس ومحمد السياري والفاضل الخنوسي وعثمان الجزيري ومنير عوادي وليلى الشابي إضافة إلى وليد الزيدي.

ويشمل برنامج الأنشطة ندوة بعنوان (المسرح والتنوع الثقافي) ومائدة مستديرة تناقش "المسرح والحراك السياسي" وعديد الورش التدريبية مثل ورشة فن الممثل وورشة المسرح العلاجي.