أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ مجددا، أن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم لا يتعجل في تمديد عقود الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر ومانويل نوير.

وتمتد عقود الثلاثي حتى 30 حزيران/يونيو 2023، وخرجت دعوات، أبرزها من جانب النجم السابق للفريق لوثار ماتيوس ، بضرورة اتجاه النادي البافاري لتجديد عقودهم الآن وعدم الانتظار.

ولكن هاينر قال لمجلة "كيكر شبورتس" "بايرن لا يسمح أبدأ بأن ينقاد وراء عناوين الصحف أو الشائعات المستمرة".

وأضاف "روبرت ليفاندوفسكي يدرك أننا جميعا نقدره بشكل غير محدود، والأمر ذاته بالنسبة لمانويل نوير وتوماس مولر، هم شخصيات استثنائية في تاريخ بايرن".

وأشار "نخوض المحادثات معهم بشكل هادئ للغاية، لايزال يتبقى الكثير من الوقت ولاعبونا يدركون ذلك".

وأوضح "في الوقت الراهن تركيزنا الكامل ينصب على أهدافنا الرياضية الكبرى، اللقب العاشر على التوالي في الدوري المحلي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأكد هاينر "لاعبونا يدركون أن النادي دائما يتحلى بالمصداقية ، شريك عادل ، بايرن أحد أكبر الأندية في العالم بالتأكيد، أعتقد أنه في السنوات الأخير لم يشعر أي لاعب بالندم على تجديدعقده مع بايرن".

وسار أوليفر كان رئيس مجلس إدارة بايرن على نفس نهج هاينر، فيما يتعلق بمستقبل البولندي ليفاندوفسكي 33/ عاما/ والقائد مانويل نوير 35/ عاما/ ومولر 32/ عاما/ الذي قضى طوال مسيرته الكروية داخل النادي البافاري.

وقال كان في تصريحات صحفية"أشعر بالهدوء تماما فيما يخص المحادثات، لن نسمح بوضعنا تحت ضغط".