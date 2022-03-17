ذكرت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز، في مقابلة مع محطة "ار ان ايه" الإذاعية المحلية، أن الحكومة تتفاوض على فرض ضريبة خاصة على شركات الكهرباء.

وقالت الوزيرة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، "لقد حان الوقت لفرض ضريبة استثنائية على شركات الكهرباء" لنتمكن من تعويض الشركات الصغيرة والشركات عالية الاستهلاك للطاقة والأسر.

يشار إلى أن أرباح أكبر ثلاث شركات كهرباء في البلاد زادت قبل الضريبة بواقع 47 % في 2021 لتصل إلى إجمالي أكثر من عشرة مليارات يورو.

وتسفر زيادة أسعار الطاقة "للمرة الأولى عن نقل الثروة من المواطنين إلى شركات الكهرباء".

وتقول دياز أيضا إن مجموعتها في الائتلاف تتفاوض على إجراءات لمكافحة تضخم الإيجارات مثل تجميد إعادة تقييم الإيجارات بناء على التضخم.