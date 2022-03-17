أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 1ر5% سنويا إلى 6ر899 مليار ين (57ر7 مليار دولار)، وهو نفس معدل الزيادة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة

وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 1ر8% بعد ارتفاعه بنسبة 6ر3% خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، تراجع الطلب على الآلات الأساسية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 2% شهريا، وهو أفضل من التوقعات التي أشارت إلى احتمال تراجعه بنسبة 2ر2%، بعد تراجع شهري بنسبة 6ر3% خلال الشهر السابق.

ويتوقع محللون تراجع مبيعات الآلات الأساسية في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر0% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وزيادتها بنسبة 3ر8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وتراجع إجمالي قيمة طلبيات آلات التصنيع في اليابان خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 8ر4% شهريا في حين ارتفعت بنسبة7ر18 % سنويا إلى 2ر432 مليار ين، في حين تراجع الطلب على الآلات غير الصناعية بنسبة 9ر1% شهريا وبنسبة 7% سنويا إلى 9ر452 مليار ين.

وتراجع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 3ر3% شهريا في حين ارتفعت بنسبة 7ر14% سنويا.